Вокруг Тольятти обустроят защищающий от лесных пожаров "пояс" длиной почти в полсотни километров

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Об этом сообщили в городской думе во время обсуждения поправок в местный бюджет.

В Автограде приняли решение выделить финансирование на создание противопожарных минерализованных полос. Это сделают для обеспечения общественной безопасности, чтобы исключить возможный переход низовых природных пожаров на городские участки, расположенные на границе с лесными территориями. Эти земляные рвы будут шириной в 10 метров. Линейные участки не только вскопают до минерального слоя почвы, но очистят от горючих материалов. Их общая протяженность составит почти 47 километров вокруг города, пишет Сова.