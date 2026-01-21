«Вода России»: итоги акции в Самарской области

Итоги Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в Самарской области.



В 2025 году очищено 235 километров береговой линии рек и озер.

Собрано более 500 кубометров мусора — это объем нескольких железнодорожных контейнеров!

Почти 10 000 человек — волонтеров, школьников, студентов, сотрудников предприятий и просто активных жителей — вышли на субботники.



Особенно активно акция проходила в Приволжском, Волжском, Исаклинском, Ставропольском, Кинельском, Сызранском и Шигонском районах. В этом году мероприятия также начнутся весной.



«Такая акция — это не только забота о природе, но и важный вклад в экологическое благополучие всего региона. Благодарю каждого участника за ответственное отношение к окружающей среде. Чистые берега — это наше общее дело», – отметил глава минприроды Артем Ефимов.

Фото: минприроды СО