Я нашел ошибку
Главные новости:
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары».
Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Вода России»: итоги акции в Самарской области

97
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.

Итоги Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в Самарской области.

 В 2025 году очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
 Собрано более 500 кубометров мусора — это объем нескольких железнодорожных контейнеров!
 Почти 10 000 человек — волонтеров, школьников, студентов, сотрудников предприятий и просто активных жителей — вышли на субботники.

Особенно активно акция проходила в Приволжском, Волжском, Исаклинском, Ставропольском, Кинельском, Сызранском и Шигонском районах. В этом году мероприятия также начнутся весной.

«Такая акция — это не только забота о природе, но и важный вклад в экологическое благополучие всего региона. Благодарю каждого участника за ответственное отношение к окружающей среде. Чистые берега — это наше общее дело», – отметил глава минприроды Артем Ефимов.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
15 января 2026, 14:58
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В 2026 году начнется расчистка пруда «Школьный» в селе Исаклы. Благоустройство
496
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
14 января 2026, 15:26
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда. Политика
648
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
12 января 2026, 17:57
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре. Общество
605

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
215
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
257
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
232
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
468
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
418
Весь список