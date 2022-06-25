Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре "Лучи Победы" можно было увидеть у штурмовика ИЛ-2 и монумента на площади Славы.
В Самаре прошла Всероссийская акция "Лучи Победы"
В турнире приняли участие команды 2012 года рождения.
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Патриарх заверил, что падение во время литургии в храме в Новороссийске обошлось без последствий.
Патриарх Кирилл объяснил свое падение во время литургии законами физики
Визовые центры Греции в России по указанию консульства продолжат работу в обычном режиме, техническая приостановка приема документов на визы отменяется.
Греция не будет приостанавливать прием документов на визы у россиян
В программу состязаний вошли упражнения: «Богатырская разминка», «Богатырская прогулка», «Камень Атласа», «Карусель Конана».
«Богатырские игры»: в Тольятти прошел Открытый личный чемпионат Самарской области по силовому экстриму 
Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край оценил концепцию комплексного развития территории микрорайона ДКЖ.
Дмитрий Чернышенко: Власти Прикамья проработают вопрос проведения международных соревнований в регионе
В Москве будет очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений.
В Москве подготовили более 160 комнат прохлады с кондиционерами и водой
Куратор ПФО Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край посетил завод «ОДК-Пермские моторы». 
Чернышенко: По поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.32
-0.04
EUR 55.96
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
«Богатырские игры»: в Тольятти прошел Открытый личный чемпионат Самарской области по силовому экстриму 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях региона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Москве подготовили более 160 комнат прохлады с кондиционерами и водой

25 июня 2022 17:12
131
В Москве будет очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений.

Более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой подготовили в Москве, сообщает РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что погода в ближайшие три дня будет очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33.

"Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

 

Фото:   pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой
25 июня 2022  11:19
В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой
696
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
24 июня 2022  14:01
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
428
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
24 июня 2022  13:13
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
390
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
1513
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
660
Весь список