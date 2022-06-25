В Москве подготовили более 160 комнат прохлады с кондиционерами и водой

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Более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой подготовили в Москве, сообщает РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что погода в ближайшие три дня будет очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33.

"Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: pxhere