Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию

Теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу ночью в Москве будет ещё прохладно, 6−11 градусов, а днём уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку… В субботу — существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области — от 21 до 26. Ночь очень тёплая, минимальное значение будет около 15 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в воскресенье днём в Москве прогнозируется 26−28 градусов, в Подмосковье — от 24 до 29. Синоптик отметил, что такая температура будет на 6−7 градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый тёплый период года в июле.

«Погода будет тёплая, потому что воздух перемещается с юга, он турецкого, ближневосточного происхождения, но плюс к этому на выходных малооблачно и преимущественно без осадков», — добавил метеоролог.