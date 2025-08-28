Я нашел ошибку
Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию

28 августа 2025 11:23
132
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию

Теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу ночью в Москве будет ещё прохладно, 6−11 градусов, а днём уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку… В субботу — существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области — от 21 до 26. Ночь очень тёплая, минимальное значение будет около 15 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в воскресенье днём в Москве прогнозируется 26−28 градусов, в Подмосковье — от 24 до 29. Синоптик отметил, что такая температура будет на 6−7 градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый тёплый период года в июле.

«Погода будет тёплая, потому что воздух перемещается с юга, он турецкого, ближневосточного происхождения, но плюс к этому на выходных малооблачно и преимущественно без осадков», — добавил метеоролог.

