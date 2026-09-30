В Волгаре в Самаре норма сероводорода накануне была превышена в 15 раз

В Самарской области за сутки зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе, пишет Самара-КП 29 сентября. В Волгаре в Самаре норма сероводорода была превышена 15 раз, а в Тольятти зафиксировали превышение нормы фенола. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«В жилом районе Волгарь за указанный период зафиксировано 15 случаев превышения нормы по содержанию сероводорода, максимальная концентрация сероводорода оказалась почти в 42 раза выше допустимой для кратковременного воздействия», — говорится в сообщении.

В Тольятти на бульваре 50 лет Октября, 28 сентября в 19 часов фенол превысил норму в 1,6 раза. На улице Мира, 100, днем концентрация была выше допустимой в 1,4 раза, а вечером — в 1,6 раза.