Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта

16 октября 2025 18:03
69
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.

Заседание прошло под председательством руководителя Нижне-Волжского БВУ Николая Пономарева. Одной из главных тем обсуждения стала реализация мероприятий федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Участники обсудили выполненные в 2025 году и планируемые в дальнейшем мероприятия по охране водных объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

«Сотрудниками Нижне-Волжского БВУ на постоянной основе поэтапно проводится мониторинг реализации федерального проекта «Вода России». По итогам 2025 года все плановые показатели должны быть достигнуты. Кроме того, необходимо повысить эффективность межведомственной работы для исключения возможных рисков неисполнения показателей», – отметил Николай Пономарев.

В рамках федерального проекта на территории Самарской области реализуется мероприятие «Расчистка участков русла реки Сызранки (нижнее течение) на территории г.о. Сызрань (2 очередь)».  Данные работы являются продолжением начатых в 2022 году работ по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» по расчистке участка реки общей площадью около 75 га. В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.

«План на этот год — изъятие порядка 100 тыс. кубометров донного грунта. Работы уже выполнены, подрядчик идет с опережением графика. В настоящее время продолжается очистка акватории от водной растительности экскаватором амфибией, расчистка от донных отложений земснарядом с транспортировкой разрабатываемого грунта в предварительно устроенную карту намыва», – прокомментировал врио замминистра – руководитель департамента природопользования минприроды Самарской области Максим Шаго.

Также руководители рабочих групп Бассейнового совета субъектов РФ выступили с отчетами о выполнении решения предыдущего заседания и обсудили перспективы работ на ближайшие три года. Самарская область сформировала потребность в проведении расчисток трех объектов: в Исаклинском районе, в Сызрани и Самаре. В дальнейшем предусмотрена защита материалов бюджетных проектировок в соответствии с регламентом Федерального агентства водных ресурсов.

«Со стороны министерства ведется подготовка необходимых документов и обоснование потребности выделения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий», – добавил Шаго. 

По итогам обсуждения члены Бассейнового совета одобрили перечень водохозяйственных мероприятий субъектов РФ на последующий 3-х летний период. Решение о выделении средств принимается Федеральным агентством водных ресурсов в результате рассмотрения материалов. 

 

Фото:   минприроды Самарской области

