В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта

Заседание прошло под председательством руководителя Нижне-Волжского БВУ Николая Пономарева. Одной из главных тем обсуждения стала реализация мероприятий федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Участники обсудили выполненные в 2025 году и планируемые в дальнейшем мероприятия по охране водных объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

«Сотрудниками Нижне-Волжского БВУ на постоянной основе поэтапно проводится мониторинг реализации федерального проекта «Вода России». По итогам 2025 года все плановые показатели должны быть достигнуты. Кроме того, необходимо повысить эффективность межведомственной работы для исключения возможных рисков неисполнения показателей», – отметил Николай Пономарев.

В рамках федерального проекта на территории Самарской области реализуется мероприятие «Расчистка участков русла реки Сызранки (нижнее течение) на территории г.о. Сызрань (2 очередь)». Данные работы являются продолжением начатых в 2022 году работ по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» по расчистке участка реки общей площадью около 75 га. В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.

«План на этот год — изъятие порядка 100 тыс. кубометров донного грунта. Работы уже выполнены, подрядчик идет с опережением графика. В настоящее время продолжается очистка акватории от водной растительности экскаватором амфибией, расчистка от донных отложений земснарядом с транспортировкой разрабатываемого грунта в предварительно устроенную карту намыва», – прокомментировал врио замминистра – руководитель департамента природопользования минприроды Самарской области Максим Шаго.

Также руководители рабочих групп Бассейнового совета субъектов РФ выступили с отчетами о выполнении решения предыдущего заседания и обсудили перспективы работ на ближайшие три года. Самарская область сформировала потребность в проведении расчисток трех объектов: в Исаклинском районе, в Сызрани и Самаре. В дальнейшем предусмотрена защита материалов бюджетных проектировок в соответствии с регламентом Федерального агентства водных ресурсов.

«Со стороны министерства ведется подготовка необходимых документов и обоснование потребности выделения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий», – добавил Шаго.

По итогам обсуждения члены Бассейнового совета одобрили перечень водохозяйственных мероприятий субъектов РФ на последующий 3-х летний период. Решение о выделении средств принимается Федеральным агентством водных ресурсов в результате рассмотрения материалов.

Фото: минприроды Самарской области