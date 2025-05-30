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В субботу самарцам дождей не обещают, а в воскресенье осадки возможны

30 мая 2025 12:25
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В субботу самарцам дождей не обещают, а в воскресенье осадки возможны

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 31 мая, в Самаре будет облачно, осадки не предвидятся. Утром температура воздуха составит +24°...+25°, днем сохранится на уровне +29°...+32°, а ночью опустится до +21°...+22°. Ветер умеренный, до 5 м/с.

В воскресенье, 1 июня, сохранится облачная погода, в первой половине дня возможен дождь. Утром температура составит +24°...+25°, днем поднимется до +27°...+30°, вечером сохранится на этом уровне, а ночью опустится до +20°. Максимальная скорость ветра составит около 5 м/с. 

По данным сервиса «Активность пыльцы», на выходных в Самаре ожидается высокая концентрация злаков.

Помимо Самары, высокие показатели также ожидаются в Саратове и Уфе.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске. Здесь температура опустится вплоть до +6°С. Низкие показатели ожидаются также в Красноярске и Санкт-Петербурге.

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