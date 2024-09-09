В Самару привезут стрижей из Тюмени

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В четверг, 12 сентября, в Самару отправится необычный экипаж. Его организаторами выступило Тюменского отделение Союза охраны птиц России.

— В сторону Самары отойдет «Стрижиный поезд». Это большое путешествие волонтера к месту выпуска стрижей-опоздашек. В сибирских условиях сделать это проблематично. Во-первых, взрослые стрижи улетели из Тюмени в сторону Африки в первой половине августа и оставили свое потомство. Во-вторых, температуры, особенно ночные, резко упали, стало холодно и ветрено. В таких условиях выпуск птиц невозможен, — пояснили организаторы «Стрижиного поезда».

В путешествие до Самары тюменские любители птиц готовы взять птиц, готовых к выпуску. Причем в дорогу будут готовы взять даже стрижей с погрешностями оперения, например, с обломанной частью пера. Организаторы заверили, что птиц в дороге будут кормить насекомыми, чистить оперение и оказывать внимание, пишет 63.ру.

Фото: группа организаторов ВК