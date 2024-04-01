В Самарской области затопило четыре моста

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Паводок-2024 уже привел к ряду ЧП в регионе. В трех районах области затопило мосты. Об этом сообщили представители МЧС.

— На территории Самарской области подтоплены 4 низководных моста в поселках Мосты Пестравского района, Березовка и Константиновка Большеглушицкого района и Полудни Кинель-Черкасского района. В Полуднях и Константиновке нарушено транспортное сообщение. Имеются пешеходная и лодочная переправы. Противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение организовано. Есть запас продуктов питания. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают. Эвакуация населения и домашних животных не требуется, — заявили в экстренном ведомстве.

Пути объезда есть только у жителей двух сёл. Остальным добираться «до большой земли» приходится пешком или на лодках, пишет 63.ру.

Ранее представители регионального МЧС озвучивали прогноз по паводку на эту весну. Самыми небезопасными, по мнению сотрудников ведомства, могут оказаться несколько рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара, Большой и Малый Кинель, Чапаевка и Чагра. По предварительным подсчетам, «большая вода» может прийти в 71 населенный пункт.