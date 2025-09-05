В Самарской области выходные ожидают теплыми

143

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 6 сентября, в Самаре ожидается теплый, пасмурный и дождливый день. Утром температура составит +18°С, днем поднимется до +25°С, вечером будет около +22°С с небольшим дождем, а ночью — +18°С. Ветер северный, 4,4–6,1 м/с, порывы — до 12 м/с.

В воскресенье, 7 сентября, сохранится теплый и солнечный день. Утром температура составит +19°С, днем повысится до +24°С, вечером будет около +21°С, а ночью опустится до +17°С. Ветер северо-восточный и северный, 3,2–4,5 м/с, порывы — до 10 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +29°С. Высокие показатели также ожидаются в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске. Здесь дневная температура опустится вплоть до +14°С. Низкие показатели ожидаются также в Екатеринбурге и Красноярске.