В Самарской области Волга начала покрываться льдом

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Данными за вторую декаду декабря поделились в Приволжском УГМС.

На главной водной артерии региона начал вставать лед, однако покрытие тоньше, чем должно быть. Так, в районе Тольятти толщина корки составляет 6 см, что на 14 см меньше среднемноголетних значений.



У Самары наблюдаются ледяные поля, битый лед и ледостав, в районе Сызрани толщина покрытия составляет 10 см, что на 14 см меньше, чем обычно.



На малых реках губернии кое-где встал лед, где-то осталась полынья, а местами зафиксированы забереги и шугоход, пишет Сова.