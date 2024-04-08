В Самарской области следующая неделя будет по-весеннему жаркой

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С 8 по 14 апреля в губернии ожидается теплая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют осадки только во вторник и в пятницу, в остальные дни в регионе будет преимущественно ясно.

Согласно данным портала Gismeteo, днем в понедельник температура поднимется до 15-17 градусов и будет держаться на этом уровне на протяжении всей недели, в ночное время тоже будет тепло - термометры покажут от 5 до 9 градусов.

В четверг и пятницу будет ветрено.

Апрель в этом году в целом обещает быть теплым, пишет Сова.