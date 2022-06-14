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В Самарской области риск возникновения лесных пожаров увеличивается

14 июня 2022 14:58
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Человеческая небрежность, такая как непотушенный костер или брошенный окурок, представляют наибольшую угрозу для леса.

В Самарской области установилась теплая сухая погода. На неделе температура воздуха, по прогнозам синоптиков, может подняться до +28, 29ᵒ. На территории региона сохраняется третий класс пожарной опасности, но с повышением температуры воздуха увеличиваются и риски возникновения природных пожаров.

Особенности погодных условий - далеко не единственный фактор возникновения возгораний. Человеческая небрежность, такая как непотушенный костер или брошенный окурок, представляют наибольшую угрозу для леса.

За прошедшие сутки на территории области был обнаружен и ликвидирован 1 низовой лесной пожар на площади 0,7 га в 7 квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе г. Тольятти.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на большие участки.

Всего с начала 2022 года произошло 9 лесных пожаров на площади 60,64 га.

Несмотря на запрет посещения лесов и необходимость соблюдения режима самоизоляции, многие граждане продолжают выезжать «на шашлыки». Поэтому инспекторы государственного пожарного надзора совместно с представителями лесничеств регулярно проводят патрулирования лесных массивов и территорий, прилегающих к ним.

Главное управление напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим, и призывает жителей Самарской области быть предельно осторожными с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности:

- соблюдать запрет на посещение лесов;

- не разводить костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

- не поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью

Самый распространенный прием тушения лесного пожара - забрасывание кромки пожара землей. Один человек за полчаса может засыпать около 20 м кромки пожара. Если вы не можете бороться с огнем, то от него необходимо немедленно уйти. Скорость пешехода - больше 80 м в минуту, низового пожара - 1-3 м. Идти нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам рек. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой частью одежды или полотенцем.

Обязательно сообщите о пожаре по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно), и в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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