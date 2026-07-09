В Самарской области разработали план спасения «Подвальских террас»

В Министерстве природных ресурсов Самарской области состоялся круглый стол, посвященный защите памятника природы «Подвальские террасы». Итоги встречи прокомментировал глава ведомства Артем Ефимов.

По словам министра, развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе подразумевает не наращивание техногенной нагрузки, а спасение природы от последствий стихийного туризма. Речь идет об организации цивилизованных экологических маршрутов, установке навигации и введении ограничительных мер для сохранения хрупких экосистем, пишет ГТРК-Самара.

Нагрузка на «Подвальские террасы» сегодня колоссальная. Инициатором упорядочивания процесса выступил бизнес. Одна из компаний, работающая рядом с террасами уже пять лет, предложила партнерство на принципах отказа от моторизованного транспорта и регулярных волонтерских уборок. В министерстве такие инициативы готовы поддерживать.

Главный вывод совещания — прекратить хаотичный туризм можно только через регулирование потоков и создание строгих маршрутов. Любое строительство в границах памятника природы невозможно, территория находится под защитой государства. Экотропа здесь появится лишь в виде навигации и информационных табличек, без тяжелых настилов. Вся сопутствующая инфраструктура (визит-центры, места отдыха) будет размещена исключительно за границами ООПТ.

Дополнительная угроза обнаружена за границами памятника: грунтовая дорога, по которой ездят машины, пересекает коридор миграции сурков и косуль, нарушая естественные пути животных. В Минприроды направят запросы в картографические сервисы, чтобы исключить эту дорогу из автомобильных навигационных маршрутов.

На данный момент на Подвальских террасах уже организовано дежурство координаторов, установлены шлагбаумы и информационные стенды. Ведется работа по созданию единой Дирекции ООПТ Самарской области, которая будет контролировать туристические потоки, вводить графики посещения и лимиты нагрузки на ключевые памятники природы.

Напомним, жители Самарской области начали бить тревогу из-за угрозы памятнику природы «Подвальские террасы». Обращение активистов содержало несколько предложений.