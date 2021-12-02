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В Самарской области полным ходом идет заготовка семенного материала сосны

2 декабря 2021 13:10
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В Самарской области полным ходом идет заготовка семенного материала сосны обыкновенной

Сосны становятся взрослыми деревьями только к 80-100 годам, к этому времени наступает так называемая «спелость» сосны.

Для получения качественных саженцев и сеянцев необходим, прежде всего, качественный семенной материал.

Заготовка семян  для всей Самарской области проходит в Новом Буяне с использованием шишкосушильной установки.

Здесь всегда тепло  и стоит насыщенный аромат хвои. Все шишечки хранятся в специальном амбаре объёмом 50 тонн, затем их по линейному транспортёру подают на верхний стеллаж.  И начинается процесс сушки, занимающий 24 часа.

С нижнего стеллажа уже раскрывшиеся шишки высыпаются в накопитель, затем — в отбивочный барабан, а из него — вентилятором в уличный бункер.

Полученные из шишек семена просеивают от мусора и  «обескрыливают» — освобождают  от крылышек-парашютиков.

Чистый материал поступает на склад и хранится в герметичных  стеклянных бутылях — по 10 килограммов в каждой.

Со склада семенам предстоит отправиться на лесосеменную станцию в Самару для определения класса семян — первый, второй или третий.

«Заготовленные семена высеют в питомниках весной, а выращенные сеянцы и саженцы пополнят лесной фонд Губернии. В основном, мы высаживаем двухлетки», — рассказал инженер Ново-Буянского управления ГБУ «СамараЛес» Александр Калинин.

Лесовосстановление – одно из приоритетных направлений регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В Самарской области он реализуется под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, сообщает Минсельхоз региона.

По плану в 2021 году госучреждения региона должны были заготовить около 3 тонн семян лесных растений. Сейчас только желудей дуба черешчатого собрано 13 тонн. Также заготовлены семена берёзы, клёна, сосны обыкновенной, караганы и смородины. По заявлению специалистов минлесхоза, годовой план перевыполнен.

 

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