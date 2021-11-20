В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег

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По данным Приволжского УГМС 20.11.2021 местами в Самарской области ожидаются: порывы ветра 17-22 м/с, метель, налипание мокрого снега. Возможно образование на дорогах гололедицы, снежного наката.

Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям с просьбой отказаться от поездок, это связано с ухудшением погодных условий.

Если отказаться от использования личного автомобиля не представляется возможным, водителям необходимо быть предельно аккуратными на дороге, не спешить, а также контролировать управляемость автомобиля и свои действия, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость, заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах.

Пешеходам ни в коем случае не спешить, переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах только посмотрев по сторонам, убедившись в своей безопасности.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Будьте внимательны и осторожны!