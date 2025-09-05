В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе

76

В поселке Курумоч Волжского района развивается один из самых крупных производств садовых растений России - Садовый центр Веры Глуховой. Предприятие занимает площадь 45 гектаров. Здесь трудоустроено 70 жителей близлежащих населенных пунктов, а в летний сезон в питомнике занято до 150 человек.

«Мы реализуем свою продукцию еще в 4 садовых центрах в Самаре, через собственный интернет-магазин и маркетплейсы. Поставки осуществляются в 80 регионов России, а также в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию и другие страны», - рассказывает Вера Глухова.

В ассортименте предприятия – порядка 2 тыс. наименований различных растений. Здесь представлены 145 сортов гортензий, в том числе сорт «Самарская Лидия».

«Сегодня наш питомник - самый крупный по выращиванию гортензий в России и Европе, лидер среди садовых центров Поволжья по ассортименту и географии продаж. Годовой оборот - порядка 4,5 млн. растений», - дополняет хозяйка центра.

Развитию предприятия и модернизации мощностей помогает господдержка - садовый центр пользуется льготным кредитованием для сельскохозяйственных предприятий, займами Гарантийного фонда Самарской области.

«В Самарской области доступны разнообразные финансовые меры поддержки, помогающие бизнесу запускать новые проекты и активно развивать текущие производства. Спрос на эти инструменты остается высоким, и мы постоянно их совершенствуем, ориентируясь на потребности предпринимателей», — отмечал ранее заместитель правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Предприятие регулярно становится участником региональных выставок и форумов. Так растения садового центра в мае 2025 года были представлены на выставке производителей региона «Дом самарских брендов» в рамках форума «Мой бизнес 63. Время роста».

Производство является высокотехнологичным. На его территории находятся насосные станции, проложено 320 км капельного полива. Труд работников облегчают автоматизированные, конвейерные линии, а также специализированная техника. На предприятии есть теплицы, а вскоре появится холодильник для хранения саженцев вместимостью до 2 млн. растений.

Правительство Самарской области постоянно работает над улучшением условий для ведения бизнеса. Так, в регионе работают 11 центров «Мой бизнес», которые оказывают поддержку начинающим и опытным предпринимателям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В Доме предпринимателя можно получить консультацию специалиста, воспользоваться услугой по льготному кредитованию, продвижению, выходу на экспорт, посетить образовательные мероприятия. Полный перечень услуг центров «Мой бизнес» размещен на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.