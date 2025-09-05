Я нашел ошибку
Главные новости:
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
Летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Сызрани задержали закладчика гашиша
В Сызрани задержали закладчика гашиша
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе

5 сентября 2025 12:56
76
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе

 

В поселке Курумоч Волжского района развивается один из самых крупных производств садовых растений России - Садовый центр Веры Глуховой. Предприятие занимает площадь 45 гектаров. Здесь трудоустроено 70 жителей близлежащих населенных пунктов, а в летний сезон в питомнике занято до 150 человек.

«Мы реализуем свою продукцию еще в 4 садовых центрах в Самаре, через собственный интернет-магазин и маркетплейсы. Поставки осуществляются в 80 регионов России, а также в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию и другие страны», - рассказывает Вера Глухова.

В ассортименте предприятия – порядка 2 тыс. наименований различных растений. Здесь представлены 145 сортов гортензий, в том числе сорт «Самарская Лидия».

«Сегодня наш питомник - самый крупный по выращиванию гортензий в России и Европе, лидер среди садовых центров Поволжья по ассортименту и географии продаж. Годовой оборот - порядка 4,5 млн. растений», - дополняет хозяйка центра.

Развитию предприятия и модернизации мощностей помогает господдержка - садовый центр пользуется льготным кредитованием для сельскохозяйственных предприятий, займами Гарантийного фонда Самарской области.

«В Самарской области доступны разнообразные финансовые меры поддержки, помогающие бизнесу запускать новые проекты и активно развивать текущие производства. Спрос на эти инструменты остается высоким, и мы постоянно их совершенствуем, ориентируясь на потребности предпринимателей», — отмечал ранее заместитель правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Предприятие регулярно становится участником региональных выставок и форумов. Так растения садового центра в мае 2025 года были представлены на выставке производителей региона «Дом самарских брендов» в рамках форума «Мой бизнес 63. Время роста».

Производство является высокотехнологичным. На его территории находятся насосные станции, проложено 320 км капельного полива. Труд работников облегчают автоматизированные, конвейерные линии, а также специализированная техника. На предприятии есть теплицы, а вскоре появится холодильник для хранения саженцев вместимостью до 2 млн. растений.

Правительство Самарской области постоянно работает над улучшением условий для ведения бизнеса. Так, в регионе работают 11 центров «Мой бизнес», которые оказывают поддержку начинающим и опытным предпринимателям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В Доме предпринимателя можно получить консультацию специалиста, воспользоваться услугой по льготному кредитованию, продвижению, выходу на экспорт, посетить образовательные мероприятия. Полный перечень услуг центров «Мой бизнес» размещен на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
279
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
294
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
527
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
595
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
616
Весь список