В Самаре вода в Волге становится прохладнее

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Погода в Самарской области в первые дни августа не радует жителей жаркими солнечными днями. По прогнозу синоптиков, август в регионе будет прохладным, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +20 градусов.

Несмотря на отсутствие жары, самарцы все же продолжают отдыхать на берегах Волги. По данным на 3 августа 2024 года, температура воды составила 21,6 градусов.

Стоит отметить, что температура Волги в Самаре продолжает снижаться. На 1 августа было зафиксировано 22 градуса, а с каждым днем эти показали постепенно уменьшаются, пишет Самара-КП.