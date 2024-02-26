в Самаре увеличивается количество тёплых дней

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Яндекс Погода рассказала, как выросла средняя температура, насколько снизилось число холодных дней и изменилось количество осадков в Самаре и других городах России. Для этого эксперты проанализировали исторические данные сервиса. Эти данные также помогают бизнесу оптимизировать свои процессы и выстраивать долгосрочное прогнозирование деятельности.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В Самаре рекорд пока удерживает 1995-й, а прошлый год занял второе место. Но тенденция налицо: становится теплее.

В прошлом году средняя температура в Самаре была на 2,6 °С выше, чем в базовый период (1950–1979), в целом за последнее десятилетие (2014–2023) — на 1,7 °С выше. Среди шестнадцати городов-миллионников Самара заняла 12-е место по приросту средней температуры.

В Самаре постепенно снижается количество холодных дней и растёт число тёплых.

Во всех миллионниках самые низкие температуры были зафиксированы до начала 1990-х годов. А рекорды жары почти везде были побиты уже в XXI веке. В Самаре рекорд холода был побит 1 января 1979 года, когда температура опустилась до –42,3 °С. Рекорд жары последний раз был установлен 2 августа 2010 года и составил 39,9 °С.

В последнее десятилетие во всех миллионниках выпадало больше дождя, чем в базовый период (1950–1979). Снега стало больше везде, кроме Краснодара. По общему приросту количества осадков Самара заняла 11-е место среди шестнадцати миллионников.

Как и в других городах-миллионниках, в Самаре снижается число дней, когда на улицах лежит снег. В 1950-х снег здесь лежал в среднем 160 дней в году, а в 2020-x — 143.

Бизнесу и хозяйствам важно иметь инструменты, которые позволят оценивать влияние погодных и климатических факторов, а также учитывать их при планировании и реализации своей деятельности.

К примеру, такой инструмент уже доступен в Яндекс Погоде для бизнеса. Сервис позволяет получать погодные данные, прогнозы и рекомендации, когда лучше проводить те или иные работы. Это даёт компаниям из разных отраслей возможность оптимизировать свою деятельность и выстраивать долгосрочное планирование. Например, такой важный показатель для ритейла, как продажа прохладительных напитков, растёт при повышении температуры. Получив точные корреляции, бизнес может прогнозировать товарные запасы и выручку в ближайшие месяцы в зависимости от долгосрочного прогноза.