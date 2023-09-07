В Самаре продолжает таять снег с реагентами на снежном полигоне на улице Лунной

141

В Самаре, в центре города продолжает таять отравленный снег с реагентами на снежном полигоне на улице Лунной. Зима близко, с её приходом сюда вновь поедут сотни машин на выгрузку, а пока измученная почва страдает и становится похожа на лунную поверхность: образуются огромные трещины и кратеры от окисления.



Каждую зимую подрядчики уборочных компаний вывозят снег с улиц и дорог Самары хаотично. В городе действует 4 снежных полигона. Например здесь, в Железнодорожном районе, почти 12 тысяч квадратных метров истощенной земли, пропитанной реагентами, автомобильными выбросами и мусором. Всё вышеперечисленное попадет в грунт и подземные воды. В 2021 году подрядчика уже штрафовали на 4 миллиона в счет возмещения вреда, причиненного почве, правда его деятельность не прекратилась.



Полигоны в Самаре, как и в большинстве мест складирования снежных масс в России, не оборудованы: подрядчики вывозят снег на неподготовленную почву и не используют снегоплавильные станции. Результат налицо — почва здесь взывает о помощи!

Народный фронт направил обращение в Росприроднадзор и требует инициировать взятие проб почвы и воды для выявления загрязняющих веществ. Результаты будут направлены в Природоохранную прокуратуру.