В Самаре остро не хватает зелёных насаждений общего пользования — всего 363 га, или 3,5 м² на человека при нормативе 16 м².

Об этом 17 декабря на стратегической сессии по разработке единого градостроительного документа города заявила Ольга Друзина, замдиректора по экономике градостроительства НИИ ПГ.

«Это в 4,5 раза меньше необходимого. Население хочет больше доступных общественных парков и скверов, но запрос не удовлетворяется», — подчеркнула она.

Эту проблему планируют учесть при формировании нового генерального плана и правил землепользования, которые определят развитие рекреационных зон, соцобъектов и инфраструктуры, пишет Самара-МК.

Жители давно бьют тревогу: каждая вырубка вызывает протесты. Власти поясняют, что убирают только аварийные и больные деревья, а взамен сажают новые.

Параллельно мэрия разрабатывает концепцию комплексного озеленения с акцентом на многолетние растения, чтобы зелень в городе была не временной, а постоянной, сообщает «Волга ньюс».