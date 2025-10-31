В Самаре на выходные ожидается холодная и пасмурная погода

110

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 1 ноября, в Самаре ожидается холодная, дождливая и пасмурная погода. Утром температура составит +5°С, днем поднимется до +6°С, вечером сохранится на том же уровне, а ночью понизится до +5°С. Ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный и северный, порывы — до 10 /с.

В воскресенье, 2 ноября, сохранится холодная и пасмурная погода. Утром температура составит +3°С, днем поднимется до +4°С, вечером понизится до +2°С, а ночью сохранится на том же уровне. Ветер северный, порывы — до 10 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха днем поднимется до +16°С. Высокие показатели также ожидаются в Ростове-на-Дону и Красноярске.

Холоднее всего в эти выходные будет в Перми и Екатеринбурге — здесь температура днем составит всего 2°С. Низкие показатели также ожидаются в Челябинске.