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В Самаре на следующей неделе повеет весной

12 февраля 2022 10:24
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В Самаре на следующей неделе повеет весной

По информации центра Фобос последний месяц зимы в среднем остаётся на несколько градусов теплее положенного и, по всей видимости, в условиях западно-восточного переноса воздушных масс, продолжит удерживать не по сезону тёплые позиции.

 

В выходные, 12 и 13 февраля, немного похолодает: ночью подморозит до -3…-6°, а днём столбики термометров дотянутся до отметки в -4°. При этом в некоторых районах 63 региона не обойдется без снега. Сугробы «сдуются», но не более чем на 2-3 сантиметра. 

Начало следующей недели, благодаря северо-западной периферии антициклона, ознаменуется улучшением метеоусловий. Облака поредеют, выглянет солнце, что увеличит суточные колебания температуры. Высокий температурный фон, да ещё и в условиях солнечных окон, усилит мнимые ощущения весны, характерные для марта, а значит, природа подарит самарцам в День всех влюблённых, 14 февраля, настоящую репетицию весны, сообщает ГТРК Самара.

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