В Самаре до понедельника введут особый режим из-за состояния воздуха

В выходные в Самаре начнет действовать режим, предупреждающий об опасной погоде.

«В период с 17:00 30 ноября до 12:00 1 декабря для источников выбросов в Самаре ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ 1 степени опасности. Предупреждение передано на ООО „СКС“», — сообщили в Приволжском УГМС.

В народе такие метеорологические условия называют режимом «черного неба». Так обыватели характеризуют дни, когда синоптики прогнозируют наступление штиля и отсутствие осадков.

При такой погоде в воздухе начинают накапливаться загрязняющие вещества (которые в другой ситуации разносит ветер или прибивает к земле дождь). Сами метеорологи формулировок «черное небо» не используют, пишет 63.ру.