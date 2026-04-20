В нацпарке «Самарская Лука» исчезли волки

В национальном парке «Самарская Лука» подвели итоги зимнего маршрутного учета. Государственные инспекторы всех лесничеств суммарно прошли свыше 264 километров. Обследовались 26 постоянных направлений обитателей парка.

Специалисты искали отпечатки лап 15 видов млекопитающих. Научный отдел обработал сведения по специальной методике и установил актуальную численность каждой популяции.

Копытные сохраняют показатели выше средних многолетних значений. Лосей насчитано 611 особей. Косуль зафиксирована 1091 особь.

Наибольший прирост продемонстрировал кабан. Поголовье достигло 278 особей, что почти втрое превышает цифры 2020 года. Тогда из-за африканской чумы свиней и высоких сугробов численность резко упала. За 5 лет популяция восстановилась до привычных средних величин.

Количество лисицы и куницы остается относительно стабильным. Учтено 282 лисы и 188 куниц. Зайцев-беляков традиционно больше, чем русаков. Соотношение составило 555 против 127.

В нынешнем сезоне инспекторам удалось зафиксировать следы белки. Учтено 25 особей. Также вновь подтверждено присутствие рыси на территории парка. Отмечена 1 особь.

Волки в ходе обследования территории обнаружены не были. Горностаи также не попали в учетные ведомости, пишет Обоз-инфо.