Житель Самарской области лишился Мерседеса за пьяную езду
В Самарской области вырос спрос на репетиторов по физике и иностранным языкам
70% россиян готовы рассмотреть подработку в ритейле, чаще всего — на складе и без общения с клиентами
В «ЗИМ Галерее» представят обзор литературы в жанре научной фантастики
ФАС выдала предупреждение Ozon из-за знака «Оригинал» под товарами
В национальном парке «Самарская Лука» исчезли волки
Движение парома «Окский-35» было временно приостановлено из-за резкого подъёма воды в Волге. Сейчас условия позволяют возобновить его работу.
20 апреля возобновится работа грузопассажирской переправы «Самара – Рождествено» 
Температура воздуха 20 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
20 апреля в регионе днем дождь, возможна гроза, до +14°С
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В нацпарке «Самарская Лука» исчезли волки

В национальном парке «Самарская Лука» подвели итоги зимнего маршрутного учета. Государственные инспекторы всех лесничеств суммарно прошли свыше 264 километров. Обследовались 26 постоянных направлений обитателей парка.

Специалисты искали отпечатки лап 15 видов млекопитающих. Научный отдел обработал сведения по специальной методике и установил актуальную численность каждой популяции.

Копытные сохраняют показатели выше средних многолетних значений. Лосей насчитано 611 особей. Косуль зафиксирована 1091 особь.

Наибольший прирост продемонстрировал кабан. Поголовье достигло 278 особей, что почти втрое превышает цифры 2020 года. Тогда из-за африканской чумы свиней и высоких сугробов численность резко упала. За 5 лет популяция восстановилась до привычных средних величин.

Количество лисицы и куницы остается относительно стабильным. Учтено 282 лисы и 188 куниц. Зайцев-беляков традиционно больше, чем русаков. Соотношение составило 555 против 127.

В нынешнем сезоне инспекторам удалось зафиксировать следы белки. Учтено 25 особей. Также вновь подтверждено присутствие рыси на территории парка. Отмечена 1 особь.

Волки в ходе обследования территории обнаружены не были. Горностаи также не попали в учетные ведомости, пишет Обоз-инфо. 

В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
