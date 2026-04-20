Я нашел ошибку
Главные новости:
Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.04
EUR 89.63
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Израиль возобновил прием туристов из России

269
Израильское Министерство туризма информировало РИА Новости о полной готовности местной индустрии гостеприимства к приему путешественников из России. Это заявление прозвучало в условиях снижения напряженности в конфликте с Ираном, который ранее привел к временным ограничениям в авиасообщении.

Напряженность в регионе обострилась 28 февраля, когда вооруженные силы США и Израиля нанесли серию ударов по целям на иранской территории, в ходе которых были ликвидированы высокопоставленные военные и политические фигуры. Иран ответил ракетными обстрелами, включая удары по израильской земле. В результате угрозы воздушных атак Израиль был вынужден на продолжительное время практически полностью остановить прием и отправку гражданских авиарейсов, поскольку система ПВО не всегда могла гарантировать их безопасность.

«Все гостиницы функционируют в обычном режиме и с большим нетерпением ожидают возвращения русских гостей, строго соблюдая все требуемые нормы безопасности и гостеприимства», — сообщила агентству руководитель представительства Министерства туризма Израиля в Российской Федерации Ксения Воронцова.

По ее словам, туристы из России традиционно являются одними из самых желанных для страны. Она также подчеркнула, что прямое авиасообщение между двумя государствами уже возобновлено.

В настоящее время выполняются регулярные полеты по маршруту Москва — Тель-Авив. Кроме того, на конец апреля запланирован запуск рейсов из:

  • Сочи,

  • Минеральных Вод,

  • Краснодара.

Ранее, в среду, Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) разрешило отечественным авиакомпаниям выполнять полеты в Израиль, начиная с 16 апреля. Разрешение действует при условии, что вылеты будут осуществляться в период с 7:00 до 1:00 по московскому времени.

Этому решению предшествовало заявление Управления аэропортов Израиля о полном возобновлении работы международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Нормализация работы главных воздушных ворот страны стала возможной после достижения договоренностей между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня. Стоит отметить, что с момента эскалации конфликта регулярное авиасообщение было приостановлено, однако воздушное пространство государства полностью не закрывалось, сообщает Новороссия. Новости.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
20 апреля 2026  13:44
171
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
659
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
1643
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
1596
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
1031
Весь список