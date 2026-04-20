Израиль возобновил прием туристов из России

Израильское Министерство туризма информировало РИА Новости о полной готовности местной индустрии гостеприимства к приему путешественников из России. Это заявление прозвучало в условиях снижения напряженности в конфликте с Ираном, который ранее привел к временным ограничениям в авиасообщении.

Напряженность в регионе обострилась 28 февраля, когда вооруженные силы США и Израиля нанесли серию ударов по целям на иранской территории, в ходе которых были ликвидированы высокопоставленные военные и политические фигуры. Иран ответил ракетными обстрелами, включая удары по израильской земле. В результате угрозы воздушных атак Израиль был вынужден на продолжительное время практически полностью остановить прием и отправку гражданских авиарейсов, поскольку система ПВО не всегда могла гарантировать их безопасность.

«Все гостиницы функционируют в обычном режиме и с большим нетерпением ожидают возвращения русских гостей, строго соблюдая все требуемые нормы безопасности и гостеприимства», — сообщила агентству руководитель представительства Министерства туризма Израиля в Российской Федерации Ксения Воронцова.

По ее словам, туристы из России традиционно являются одними из самых желанных для страны. Она также подчеркнула, что прямое авиасообщение между двумя государствами уже возобновлено.

В настоящее время выполняются регулярные полеты по маршруту Москва — Тель-Авив. Кроме того, на конец апреля запланирован запуск рейсов из:

Сочи,

Минеральных Вод,

Краснодара.

Ранее, в среду, Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) разрешило отечественным авиакомпаниям выполнять полеты в Израиль, начиная с 16 апреля. Разрешение действует при условии, что вылеты будут осуществляться в период с 7:00 до 1:00 по московскому времени.

Этому решению предшествовало заявление Управления аэропортов Израиля о полном возобновлении работы международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Нормализация работы главных воздушных ворот страны стала возможной после достижения договоренностей между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня. Стоит отметить, что с момента эскалации конфликта регулярное авиасообщение было приостановлено, однако воздушное пространство государства полностью не закрывалось.