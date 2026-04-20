Мимо бдительных сотрудников сызранской полиции не прошел нарушитель из Ульяновской области

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» 27-летнему жителю Ульяновской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления).

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре прошлого года, на улице Декабристов в Сызрани, сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля Lada Priora, который двигался на большой скорости с выключенными фарами, игнорируя требование полицейских об остановке.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, находившийся за рулем мужчина не имел водительских прав и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Данный нарушитель за несколько месяцев до задержания, уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По постановлению суда мужчину лишили права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он признался полицейским, что взял автомобиль супруги, которая не знала о его намерениях, и отправился из родного села в сауну, в Сызрань, отмечать день рождения друга. После того, как употребил алкоголь, решил самостоятельно вернуться домой, осознавая, что поступает противозаконно, но надеялся, что в столь ранее время суток его проступок останется незамеченным.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» данное уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Сызранский городской суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств правонарушителю назначено наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.