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Всё начинается со сбора семян. Серёжки лесники собирают с деревьев за 15 дней до осыпания. Просушивают, перетирают, очищают семена от чешуек.

Вес семян невероятно лёгкий, а вот объем – внушительный. В прошлом году лесники собрали более 400 кг семян березы!

Собранный материал отправляется на обследования в Самарскую лесосеменную станцию. Ведь мы должны вырастить здоровый лес, а некондиционные семена для этого не подойдут.

Будущие берёзки высевают в теплицы и лесные питомники области: 1 га земли + 75 кг семян ≈ 450 тысяч сеянцев

Долгие месяцы бережного ухода, и подросшие окрепшие деревца отправляются на высадку в лес.

В этом году по нацпроекту «Экологическое благополучие» мы высадим 5,6 млн сеянцев, из них более 1 млн – березы, сообщает пресс-служба Минприроды Самарской области.