В марте в России прогнозируют неустойчивую погоду

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Предварительные прогнозы на первый весенний месяц не очень оптимистичные. В средней полосе Европейской России температурный режим ожидается в рамках климата, а теплый погодный сценарий готовит природа только для Южной России, Урала и Сибири. На северо-западе Русской равнины и большей части Дальнего Востока средняя температура будет немного ниже нормы.

Главная особенность – в нынешнем марте температурный режим будет очень неустойчивым. Например, в Москве в первую декаду погода будет в рамках климата, затем прогнозируется кратковременная волна тепла, которая сменится мощным арктическим вторжением. Лишь во второй половине третьей декады наконец-то возобладают весенние процессы, а среднесуточная температура станет положительной.

В такой ситуации снежный покров будет разрушаться довольно медленно. Сейчас его граница продвинулась вплоть до низовьев Волги, Дона и Ставрополья, а к Центральной России она отступит только в первой декаде апреля, пишет Смотрим.