В Большеглушицком районе нашли несанкционированные свалки общей площадью больше 5,9 гектаров

В Большеглушицком районе области выявили нарушения федерального законодательства об отходах. Прокурорам пришлось разбираться в ситуации в трех сельских поселениях.

«Прокуратура установила, что в непосредственной близости от населенных пунктов Малая Глушица, Озерск и Ледяйка расположены несанкционированные свалки общей площадью больше 5,9 гектаров», — сообщили в надзорном ведомстве.

В суд направили иски о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления. И суд встал на сторону прокуратуры. Руководство поселений обязали ликвидировать скопившийся мусор, пишет 63.ру.