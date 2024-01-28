В Африке количество слонов не растет из-за недостатка места

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Ученые из Университета Претории в ЮАР проанализировали состояние и перспективы африканских слонов на африканском континенте. Они пришли к выводу, что в текущем состоянии популяции животных не могут долго оставаться стабильными из-за нехватки доступных им территорий. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Сегодня в Африке обитает около 410 тыс. саванных слонов (Loxodonta africana), большинство из них живет на юге материка. Более 290 тыс. слонов (70%) разбросаны по 103 охраняемым территориям, которые различаются по размеру и степени защиты.

С 1995 по 2020 год численность слонов на юге Африки росла в среднем на 0,16% в год. Это означает, что сегодня слонов осталось столько же, сколько было 25 лет назад.

Анализ показал, что лучшим способом сохранить общее поголовье слонов стабильным будет дать им возможность свободно передвигаться. Содержание этих зверей в небольших и хорошо защищенных заповедниках может привезти к резкому увеличению численности зверей, однако этот показатель не будет стабильным, пишет Газета.

Альтернативой маленьким заповедникам могут стать кластеры охраняемых территорий, в которых хорошо охраняемые основные земли соединяются с менее защищенными буферными участками. Такой подход позволит людям и диким животным вместе пользоваться ресурсами в буферных зонах и сохранять безопасные пространства. Такой подход позволит лучше стабилизировать популяцию слонов, отметили исследователи.