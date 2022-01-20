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В 2022 году в Самарской области появятся контейнеры для раздельной сортировки отходов

20 января 2022 16:07
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Маркетплейсы. Зачем так много упаковки?

В период пандемии многие жители страны оценили сервисы по доставке товаров. Это удобно, быстро и бесконтактно. Но при всех плюсах, с точки зрения экологии, маркетплейсы — это производители излишнего количества отходов.

Вы заказываете один маленький крем на 50 мл. И получаете от курьера большую коробку, заклеенную в два оборота скотчем. Разрезаете клейкую ленту, но распаковка продолжается: внутри крафтовая бумага и сам товар — упакованный в пупырчатую пленку. Одна маленькая баночка с косметическим средством и огромное количество отходов, от которых теперь предстоит избавиться.

Маркетплейсы также «грешат» тем, что товары из одного заказа отправляют по отдельности в разных коробках. И тогда у вас на руках оказывается целая гора упаковочного материала. Большинство людей относят всё к ближайшему контейнеру.

Если разобрать упаковку на составляющие, то картон и бумагу можно сдать на переработку с другой макулатурой, bubble wrap (пленку с пузырьками) — вместе с пластиковыми отходами: это полиэтилен высокого давления (низкой плотности). А вот скотч, например, вообще невозможно использовать повторно.

Газета «Известия» провела эксперимент — предложила обычной московской семейной паре в течение месяца собирать всю упаковку, в которой им доставляют товары с маркетплейсов. За 30 дней получилось 4,5 кг карточно-полиэтиленовых отходов. А в год это уже 54 кг.

По данным финансового отчета OZON, который занимает почти 63% рынка маркетплейсов России, за три квартала 2021 компания отправила 131,2 млн заказов. С помощью приблизительных подсчётов, за прошлый год россияне сделали больше 278 миллионов покупок в онлайн-супермаркетах. И если взять за средний вес упаковки 128 грамм, то получается 35,6 миллионов (!) килограммов упаковочных отходов.

И это только российские маркетплейсы. Но еще есть известный каждому Aliexpress, который также старательно упаковывает каждый товар. Плюс сервисы доставки грузов: СДЭК, DpD, Почта России и многие другие. 

Есть ли выход?

Некоторые маркетплейсы пытаются создать более экологичную упаковку — делают картонные замки на коробках, заменяющие неперерабатываемый скотч; отказываются от мягкой полистироловой пленки и добавляют функции в онлайн-магазинах, позволяющие объединять большое количество заказов в одну посылку. Но, очевидно, что это не станет кардинальным решением проблемы.

Сдавать вторсырьё на переработку

В России на данный момент не введен повсеместный раздельный сбор отходов: есть пробелы в законодательстве, отсутствует инфраструктура и многие жители еще не готовы к РСО.

Для тех, кто уже сортирует, в Самаре есть много вариантов, куда можно сдать вторсырьё:
— в стационарный пункт ЭкоСтройРесурса. Там принимают 9 видов фракций (адрес: Партизанская, 17б, возле «Семейного Магнита»);
— в Экомобиль регоператора, который еженедельно курсирует по разным районам города;
— экологическим волонтерским организациям, которые занимаются сбором вторсырья в регионе.

В 2022 году в Самарской области появятся контейнеры для раздельной сортировки отходов. В эти РСО-накопители можно будет складывать пластик, стекло, железо/алюминий и макулатуру.

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