Толщина льда на Волге в Самарской области меньше, чем обычно

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Опубликован гидрологический обзор за третью декаду декабря 2024 года.

В последние дни месяца на Куйбышевском водохранилище специалисты зафиксировали ледостав с толщиной замерзшего слоя от 13 до 22 см. В Тольятти он составил 22 см, что ниже среднего многолетнего показателя на 6 см.



В верхнем бьефе Жигулевской ГЭС лед также присутствует, однако уровень воды превышает средние значения.



На Саратовском водохранилище наблюдается ледостав с полыньями. Там толщина корки льда колебалась от 18 до 19 см, что на 9-15 см меньше, чем в среднем за предыдущие годы.



А вот на малых реках наблюдаются различные виды ледообразования, пишет Сова.