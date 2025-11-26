Теплая осень: в Самаре снова побиты температурные рекорды

142

В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные максимумы. Об этом утром в среду, 26 ноября, рассказали синоптики.

«В Тольятти 25 ноября был 9,1 градуса. До этого самым теплым в этом городе считалось 25 ноября 2010 года. Тогда синоптики зарегистрировали 8 градусов тепла. Также температурный максимум зафиксировали и в Сызрани. 25 ноября термометры здесь показали 9,5 градуса. Самым теплым в Сызрани был 25 ноября 2010 года. Тогда метеорологи зафиксировали 8,8 градуса», — сообщили в Приволжском УГМС.

В общей сложности температурные рекорды синоптики зарегистрировали 25 ноября в девяти населенных пунктах региона, пишет 63.ру.

Ноябрь в этом году в Самарской области выдался теплым. Температурные рекорды синоптики регистрировали 22 ноября, а также фиксировали новые максимумы и несколькими днями ранее, 18 ноября. В списке в том числе Сызрань, Тольятти, Челно-Вершины, Кинель-Черкассы.