Температура в первый зимний месяц на территории центра европейской части России будет около и выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Декабрь в центре европейской России прогнозируется теплым, температура будет около и выше нормы. В Москве, очевидно, что декабрь превысит среднемноголетние значения [по температурным характеристикам]", - сказал он.

При этом в начале декабря сильных осадков и снегопадов ждать не стоит из-за высокого давления в регионе. "То есть зимы как таковой с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно", - подытожил метеоролог.