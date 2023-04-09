Температура поверхности мирового океана достигла рекордного значения

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Ученые-климатологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США заявили, что в апреле текущего года температура поверхности мирового океана достигла рекордного уровня в 21,1 градус. Об этом 8 апреля сообщила газета The Guardian.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, тогда температура поверхности воды составила 21 градус.

Отмечается, что в предыдущие три года повышение температуры воды сдерживало такое явление как Ла-Нинья — похолодание в центральной и восточной части Тихого океана. Однако на смену ему пришел период потепления экваториальных вод Эль-Нинья, который может оказать существенное влияние на климат.

Воды мирового океана накапливают всё больше тепла, которое постепенно проникает всё глубже. При этом более 90% излишней теплоты спровоцировано выбросами парниковых газов в атмосферу из-за вырубки лесов и сжигания ископаемого топлива.

Повышение температуры океана увеличивает шансы появления штормов и может привести к таянию ледников, пишут "Известия".

Фото: pxhere.com