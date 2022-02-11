Существование коал оказалось под угрозой.

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В Австралии их внесли в список видов, которые нуждаются в особой защите. В некоторых регионах страны численность коал за 20 лет сократилась на 50-60%. Если не принять меры, животные вымрут до 2050 года.

Министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей отметила, что сейчас предпринимаются беспрецедентные шаги для защиты коал. На меры по их сохранению как вида, а также на лечение этих животных выделено свыше 36 млн долларов.

По данным властей, к уменьшению численности коал привело сокращение территории среды их обитания из-за лесных пожаров и расчистки земель ради урбанизации и увеличения числа сельскохозяйственных угодий.

В июле 2020 года Всемирный фонд дикой природы заявил, что в Австралии с июня 2019 по февраль 2020 год из-за лесных пожаров погибли более 3 млрд животных.

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