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Стартовал Всероссийский конкурс рисунков для школьников «Все животные важны»

14 марта 2023 10:56
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Стартовал Всероссийский конкурс рисунков для школьников «Все животные важны»

Портал Экокласс.рф Движения ЭКА объявил старт Всероссийского конкурса детского рисунка на тему «Все животные важны». Рисунки принимаются от школьников 7–18 лет до 30 апреля 2023 года. В подаче работ участникам помогают учителя. Результаты  будут опубликованы 18 мая 2023 года на официальном сайте конкурса, а победителей ждут подарки.

Конкурс «Все животные важны» – это:
 – способ проявить воображение;
 – повод выразить свою любовь к животным и понять, как важно бережно относиться к ним;
 – возможность для детей и подростков показать себя с творческой стороны и получить оценку от художников.
 
 Участники трех возрастных категорий (7–11 лет, 12–15 лет, 16–18 лет) могут оформить по одной работе в каждой из четырех номинаций:

– «Животные – не игрушки»;

– «Все животные важны, все животные нужны»;

– «В гостях хорошо, а дома лучше»;

– «Где ты?».

Учителя помогают ученикам подавать работы на конкурс и получают благодарственное письмо за содействие участникам Всероссийского конкурса.


 В состав жюри входят:
 
 • Александра Прасолова – педагог курса живописи и рисунка дополнительного образования Академии акварели и изящных искусств С.Н. Андрияки;
 
 • Андрей Сухинин – президент международной эколого-просветительской платформы «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА»;
 • Анна Сагайдак – куратор образовательной программы «Юна-Класс» Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна»;

• Анна Кудашева – координатор Всероссийского проекта Экокласс.рф.

Победители получат в награду: дипломы, экологические настольные игры от сети магазинов настольных игр «Игровед» и канцелярские товары с животными от Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Также все участники получат дипломы участников и смогут посетить онлайн-экскурсию Центра «Юна».
 Узнать больше и принять участие в конкурсе детского рисунка «Все животные важны» можно на сайте рисуемсэкоклассом.рф.

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