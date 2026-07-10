Скорректированы режимы работы гидроузлов Волги и Камы

На очередном заседании межведомственной рабочей группы под председательством начальника Управления регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого рассмотрели предложения по режимам работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

По прогнозу Росгидромета, в июле приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 13,4-17,4 км3 (106% от нормы) при норме 14,5 км3. При этом наибольший приток прогнозируется в Куйбышевское (167% от нормы), Камское (145% от нормы) и Шекснинское (104% от нормы) водохранилища. Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (49% от нормы). Участники встречи также обсудили прогноз притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада на 3-й квартал 2026 года.

«При необходимости режимы работы гидроузлов будут оперативно корректироваться в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий. Следующее заседание рабочей группы пройдет ориентировочно 10 августа», — отметил Дмитрий Савостицкий.

Пресс-служба Росводресурсов