Синоптики рассказали, когда в Самару придет весна в 2023 году

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Календарная весна наступит уже послезавтра, а сколько осталось ждать климатической смены времени года, можно судить по прогнозу сервиса Gismeteo.

В Самаре первые весенние дни не будут сильно отличаться от последних зимних: термометры покажут от -1 до -4 градусов. В целом такая тенденция будет наблюдаться практически весь март, ожидается оттепель, которая будет сменяться небольшими морозами.



При этом периодически продолжит идти снег, а солнце будет выглядывать из-за туч не так часто. Столбики термометров покажут устойчивые положительные значения лишь к концу следующего месяца, пишет Сова.