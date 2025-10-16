Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года

98

Именно в этот день в Самаре появилась своя служба по борьбе с огнем.

16 октября (по старому стилю) 1841 года вышел указ императора Николая I об утверждении штата Самарской городской полиции. В него включили брандмейстера и пожарных.

Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.

В 2025 году подразделения пожарной охраны Самарской области совершили более 33 тысяч выездов. Они потушили более пяти тысяч техногенных и более 1600 природных пожаров, спасли и эвакуировали более 2000 человек.

Фото: ГУ МЧС СО