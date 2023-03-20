Самарцы могут получить денежный приз за экологичный субботник

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Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» объявил старт Всероссийских дней единых действий по организации уборок с раздельным сбором отходов. Участникам необходимо организовать уборку любой лесной и прибрежной территории и сдать отчет о ней в личном кабинете платформы Ecowiki.ru. Общий призовой фонд конкурса – 150 000 рублей.

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет. Важное условие – собрать отходы раздельно и отнести их в пункт приема или в специальные контейнеры, а несортируемый мусор выбросить в бак для смешанных отходов.

Как выбрать место уборки, договориться о вывозе отходов и оформить отчет, участники могут узнать из инструкции Ecowiki.ru.

Устроить уборку и прислать отчет о ней необходимо в срок до 18 июня 2023 года. После этого команда Ecowiki.ru выберет 5 организаторов-победителей, которые получат денежное вознаграждение:

1 место – 50 000 рублей,

2 место – 40 000 рублей,

3 место – 30 000 рублей,

4 место – 20 000 рублей,

5 место – 10 000 рублей.

Для участия необходимо:

– зарегистрироваться в качестве организатора акции на платформе Ecowiki.ru;

– завести мероприятие в личном кабинете (раздел «Создать новое мероприятие»);

– зарегистрировать участников акции на платформе Ecowiki.ru;

– провести уборку с раздельным сбором отходов;

– сдать отчет в личном кабинете Ecowiki.ru с использованием хештегов #эковики, #акция_зовприроды.

Победителей определят по количеству проведенных уборок, зарегистрированных участников акции на платформе Ecowiki.ru, а также по количеству собранного мусора и отходов, сданных на переработку. Будут учитываться уборки на любых природных территориях, кроме пришкольных участков, дворов и парков, где уже есть ответственные за соблюдение чистоты.