Самарцев начали предупреждать о штрафах за рубку елей

В преддверии новогоднего сезона жителям Самарской области напоминают о суровой ответственности за самовольную вырубку деревьев в лесах региона. Незаконное приобретение «зеленого символа» праздника может обернуться не только административным наказанием, но и уголовным делом с многомиллионными штрафами, пишет АиФ-Самара.

Согласно действующему законодательству, за каждое незаконно срубленное дерево нарушителям грозит административная ответственность со штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Однако если при этом использовалась техника или был причинен значительный ущерб лесному фонду, дело может перейти в уголовную плоскость.

«Когда ущерб превышает 5 тысяч рублей, речь идет уже об уголовной ответственности, - поясняют юристы. - В таком случае сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей, а в особо серьезных случаях - до 3 миллионов рублей. Также предусмотрено и лишение свободы на срок до двух лет».

«Мы уже пять лет как перешли на искусственную елку, - делится жительница Самары Анна. - Это и экологичнее, и экономичнее. Однажды купили качественное деревце, и оно служит нам до сих пор. Никаких иголок на ковре, никаких проблем с утилизацией».

«Всегда покупаю на официальных елочных базарах, - говорит другой самарец Дмитрий. - Да, возможно, дороже, чем с рук, но зато спокоен - и документы есть, и дерево срублено законно. К тому же поддерживаю местных лесников, которые занимаются этим легально».

Специалисты отмечают, что в области достаточно официальных точек продажи новогодних деревьев, где можно приобрести как срубленные ели, так и живые деревья в контейнерах для последующей высадки в грунт. Такой подход позволяет сохранить лесной фонд региона и встретить праздник с чистой совестью.