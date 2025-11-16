Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноглинском районе Самары продают пионерский лагерь
В Красноглинском районе Самары продают пионерский лагерь
Самарцев начали предупреждать о штрафах за рубку елей
Самарцев начали предупреждать о штрафах за рубку елей
В Самарской области в каждой новой школе будут строить бассейн
В Самарской области в каждой новой школе будут строить бассейн
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Самарцев начали предупреждать о штрафах за рубку елей

16 ноября 2025 22:01
Самарцев начали предупреждать о штрафах за рубку елей

В преддверии новогоднего сезона жителям Самарской области напоминают о суровой ответственности за самовольную вырубку деревьев в лесах региона. Незаконное приобретение «зеленого символа» праздника может обернуться не только административным наказанием, но и уголовным делом с многомиллионными штрафами, пишет АиФ-Самара.

Согласно действующему законодательству, за каждое незаконно срубленное дерево нарушителям грозит административная ответственность со штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Однако если при этом использовалась техника или был причинен значительный ущерб лесному фонду, дело может перейти в уголовную плоскость.

«Когда ущерб превышает 5 тысяч рублей, речь идет уже об уголовной ответственности, - поясняют юристы. - В таком случае сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей, а в особо серьезных случаях - до 3 миллионов рублей. Также предусмотрено и лишение свободы на срок до двух лет».

«Мы уже пять лет как перешли на искусственную елку, - делится жительница Самары Анна. - Это и экологичнее, и экономичнее. Однажды купили качественное деревце, и оно служит нам до сих пор. Никаких иголок на ковре, никаких проблем с утилизацией».

«Всегда покупаю на официальных елочных базарах, - говорит другой самарец Дмитрий. - Да, возможно, дороже, чем с рук, но зато спокоен - и документы есть, и дерево срублено законно. К тому же поддерживаю местных лесников, которые занимаются этим легально».

Специалисты отмечают, что в области достаточно официальных точек продажи новогодних деревьев, где можно приобрести как срубленные ели, так и живые деревья в контейнерах для последующей высадки в грунт. Такой подход позволяет сохранить лесной фонд региона и встретить праздник с чистой совестью.

