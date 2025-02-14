Самарцам прогнозируют снежные выходные

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 15 февраля, в Самаре будет пасмурно, в течение дня ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха составит −11°...−8°, днем поднимется до −7°...−4°, а ночью останется на уровне −4°...−2°. Ветер умеренный, до 5,3 м/с.

В воскресенье, 16 февраля, сохранится пасмурная погода, в течение всего дня будет идти снег. Утром температура воздуха составит −8°...−5°, днем и вечером сохранится на уровне −9°, а ночью опустится до −13°...−10°. Максимальная скорость ветра составит около 4,5 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +10°С. Высокие показатели также ожидаются в Сочи и Махачкале.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске. Здесь температура опустится вплоть до −22°С. Но низкие показатели ожидаются также в Красноярске и Нижнем Новгороде.