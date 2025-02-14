Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ сохранили изучение обществознания в 8-м классе на 2025/2026 учебный год ©
В РФ сохранили изучение обществознания в 8-м классе на 2025/2026 учебный год ©
В Тольятти пытаются спасти забежавшего в город косуленка
В Тольятти пытаются спасти забежавшего в город косуленка
В Самарской области прогнозируют аномально теплую весну
В Самарской области прогнозируют аномально теплую весну
Самарцам прогнозируют снежные выходные
Самарцам прогнозируют снежные выходные
Банкам увеличат ответственность за нарушение прав пострадавших от мошенников
Банкам увеличат ответственность за нарушение прав пострадавших от мошенников
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
Самарская школьница стала финалистом конкурса «Наука. Территория героев»
Самарская школьница стала финалистом конкурса «Наука. Территория героев»
Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей
Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарцам прогнозируют снежные выходные

14 февраля 2025 13:21
52
Самарцам прогнозируют снежные выходные

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 15 февраля, в Самаре будет пасмурно, в течение дня ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха составит −11°...−8°, днем поднимется до −7°...−4°, а ночью останется на уровне −4°...−2°. Ветер умеренный, до 5,3 м/с.

В воскресенье, 16 февраля, сохранится пасмурная погода, в течение всего дня будет идти снег. Утром температура воздуха составит −8°...−5°, днем и вечером сохранится на уровне −9°, а ночью опустится до −13°...−10°. Максимальная скорость ветра составит около 4,5 м/с. 

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +10°С. Высокие показатели также ожидаются в Сочи и Махачкале.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске. Здесь температура опустится вплоть до −22°С. Но низкие показатели ожидаются также в Красноярске и Нижнем Новгороде.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
14 февраля 2025  12:59
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
75
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
149
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
147
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
160
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025  20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
985
Весь список