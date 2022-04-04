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Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"

4 апреля 2022 13:47
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Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"

9 апреля в 14.00 самарский зоопарк приглашает на пятое мероприятие нашего лектория "Вторая жизнь отходов", где представитель ГК "Эковоз" Юлия Бондарь расскажет об экологическом образе жизни, о том, как сохранить природные ресурсы для себя и будущих поколений. Юлия продемонстрирует, как правильно сортировать отходы дома, и покажет во что может быть переработана ПЭТ бутылка, пакет или автомобильная покрышка. Во время лекции будет работать Экомобиль - мобильный пункт приема вторсырья и опасных отходов, куда можно будет сдать: пластик, бумагу, алюминий, металл, стекло, оргтехнику, пластиковые крышечки для социально-благотоворительного проекта "Добрые крышечки".
Экологический урок пройдет на открытом воздухе, перед воротами зоопарка. Участие - бесплатное!

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