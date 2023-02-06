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Аналитики Яндекс Погоды изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько холодной и ясной бывает февральская погода в российских городах-миллионниках. Самара занимает восьмое место в рейтинге по холодам в феврале: средняя температура здесь составляет −8,4°. Самым морозным февраль оказался в Красноярске (−14,6°), самым тёплым — в Краснодаре (+3,4°). Рейтинг городов-миллионников по температуре в феврале По данным метеонаблюдений за 10 лет

Город Средняя температура Красноярск −14,6° Омск −14,3° Новосибирск −13,7° Челябинск −11,5° Екатеринбург −10,5° Пермь −9,7° Уфа −9,4° Самара −8,4° Казань −8,2° Нижний Новгород −6,7° Москва −4,4° Воронеж −3,9° Санкт-Петербург −3,5° Волгоград −3,4° Ростов-на-Дону −0,1° Краснодар +3,4°