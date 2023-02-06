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Самара занимает восьмое место в рейтинге по холодам в феврале

6 февраля 2023 12:07
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Самара занимает восьмое место в рейтинге по холодам в феврале

Аналитики Яндекс Погоды изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько холодной и ясной бывает февральская погода в российских городах-миллионниках. Самара занимает восьмое место в рейтинге по холодам в феврале: средняя температура здесь составляет −8,4°. Самым морозным февраль оказался в Красноярске (−14,6°), самым тёплым — в Краснодаре (+3,4°). Рейтинг городов-миллионников по температуре в феврале По данным метеонаблюдений за 10 лет

Город

Средняя температура

Красноярск

−14,6°

Омск

−14,3°

Новосибирск

−13,7°

Челябинск

−11,5°

Екатеринбург

−10,5°

Пермь

−9,7°

Уфа

−9,4°

Самара

−8,4°

Казань

−8,2°

Нижний Новгород

−6,7°

Москва

−4,4°

Воронеж

−3,9°

Санкт-Петербург

−3,5°

Волгоград

−3,4°

Ростов-на-Дону

−0,1°

Краснодар

+3,4°

В среднем на последний месяц зимы в Самаре приходится около двух ясных дней. По этому показателю город находится в конце рейтинга: меньше солнца в феврале видят только жители Уфы и Санкт-Петербурга.

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