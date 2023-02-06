Аналитики Яндекс Погоды изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько холодной и ясной бывает февральская погода в российских городах-миллионниках. Самара занимает восьмое место в рейтинге по холодам в феврале: средняя температура здесь составляет −8,4°. Самым морозным февраль оказался в Красноярске (−14,6°), самым тёплым — в Краснодаре (+3,4°). Рейтинг городов-миллионников по температуре в феврале По данным метеонаблюдений за 10 лет
|
Город
|
Средняя температура
|
Красноярск
|
−14,6°
|
Омск
|
−14,3°
|
Новосибирск
|
−13,7°
|
Челябинск
|
−11,5°
|
Екатеринбург
|
−10,5°
|
Пермь
|
−9,7°
|
Уфа
|
−9,4°
|
Самара
|
−8,4°
|
Казань
|
−8,2°
|
Нижний Новгород
|
−6,7°
|
Москва
|
−4,4°
|
Воронеж
|
−3,9°
|
Санкт-Петербург
|
−3,5°
|
Волгоград
|
−3,4°
|
Ростов-на-Дону
|
−0,1°
|
Краснодар
|
+3,4°
В среднем на последний месяц зимы в Самаре приходится около двух ясных дней. По этому показателю город находится в конце рейтинга: меньше солнца в феврале видят только жители Уфы и Санкт-Петербурга.