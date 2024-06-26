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Цель акции – увековечить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
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«Сад памяти»: в Самарской области в рамках акции посадили 100 тысяч деревьев и кустарников

26 июня 2024 15:18
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Цель акции – увековечить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В Самарской области подвели итоги международной акции «Сад памяти». В 2024 году акция «Сад памяти» охватила не только регионы России, но и десятки стран. Цель акции – увековечить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Заключительное мероприятие акции прошло в Москве на Поклонной горе. «Сад памяти» - это 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

«Замечательный проект прочно утвердился как одно из значимых мероприятий, приуроченных к празднованию воссоединения Крыма с Россией. Важно, что с каждым годом он объединяет своей благородной миссией все больше новых сторонников и единомышленников – представителей самых разных профессий и возрастов, целые семьи. По зову сердца они высаживают в своих городах и поселках деревья, обустраивают парки и сады – в память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, о мужестве всех поколений защитников Родины», – отметил Президент России Владимир Путин.

В Самарской области в этом году прошло более 40 мероприятий акции. Было высажено 100 тысяч саженцев деревьев и кустарников на общей площади 42 га. К акции традиционно присоединились предприятия региона, волонтеры и общественники. Неравнодушные жители участвовали целыми семьями и поселками. Центральное мероприятие акции прошло 19 апреля в Ставропольском лесничестве, где было высажено более 30 тысяч саженцев сосны на площади 7 га.

 

Такое объединяющее событие несет в себе не только историческую, но и экологическую миссию. В Самарской области акция прошла уже в пятый раз, за это время было проведено более 200 мероприятий. Сегодня «Сады памяти» растут в парках и лесах, на дачных и садовых участках. Появляются новые геоглифы и аллеи.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. Акцию реализуют в поддержку нацпроекта «Экология».

 

Фото: минлесхоз Самарской области

Теги: Экология

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