Роспотребнадзор: пляжи Анапы непригодны для летнего отдыха в 2025 году

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Пляжные территории в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности для организации курортного отдыха, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону, сообщает РБК.

«141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и для рекреационных целей», — сказала Попова.

По ее словам, в этой зоне качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям. Зона рекреации может быть использована без пляжных зон и морской воды. На данных территориях Роспотребнадзор продолжит проводить исследования.

Территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения. Рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет, заявила Попова.

По данным оперативного штаба Кубани, к 18 апреля новые выбросы мазута обнаружили на одном участке побережья Анапы. Новые выбросы нефтепродуктов участники ликвидации ЧС убирают в первую очередь, остальные продолжают деликатную очистку пляжей, просеивая песок.

Фото: pxhere.com