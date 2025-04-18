Роспотребнадзор: пляжи Анапы непригодны для летнего отдыха в 2025 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нужно сначала оценить, как компания уходила с рынка РФ, какие убытки были причинены.
В ГД прокомментировали новости о возвращении IKEA в Россию
Привлеченные силы и средства со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться.
В губернии прошли учения по тушению лесных пожаров
Один из автомобилей передан фельдшеру села Трофимовка, другой — в ОВОП села Дмитриевка.
Нефтегорскую центральную районную больницу пополнили два новых автомобиля
Больным с патологией клапанного аппарата сердца.
Врачи областного кардиодиспансера выполнили две новые операции
В свяюзи с высоким риском возникновения лесных пожаров
Установлен запрет пребывания граждан в лесах Самарской области с 19 по 21 апреля
В завершение мероприятия ветераны были отмечены наградами, ряду сотрудников Сызранского линейного отдела присвоены очередные звания, вручены благодарности начальника, почетные грамоты УТ МВД России по ПФО и нагрудные знаки МВД России.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 3 месяца 2025 года
Удача улыбнулась хозяевам поля – команда ИК-6 одержала победу в серии девятиметровых ударов.
В исправительной колонии №6 УФСИН СО состоялся товарищеский футбольный матч с ветеранами «Торпедо»
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю.
«РКС-Самара»: адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС для ремонтных работ
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.02
-0.57
EUR 93.25
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Роспотребнадзор: пляжи Анапы непригодны для летнего отдыха в 2025 году

18 апреля 2025 16:17
149
Зона рекреации может быть использована без пляжных зон и морской воды.

Пляжные территории в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности для организации курортного отдыха, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону, сообщает РБК.

«141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и для рекреационных целей», — сказала Попова.

По ее словам, в этой зоне качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям. Зона рекреации может быть использована без пляжных зон и морской воды. На данных территориях Роспотребнадзор продолжит проводить исследования.

Территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения. Рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет, заявила Попова.

По данным оперативного штаба Кубани, к 18 апреля новые выбросы мазута обнаружили на одном участке побережья Анапы. Новые выбросы нефтепродуктов участники ликвидации ЧС убирают в первую очередь, остальные продолжают деликатную очистку пляжей, просеивая песок.

 

Фото:  pxhere.com

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
204
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
248
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
18 апреля 2025  10:58
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
245
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
17 апреля 2025  20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
472
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
17 апреля 2025  20:07
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
1234
Весь список