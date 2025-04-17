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Рекорд тепла был побит 16 апреля в семи городах центра России

17 апреля 2025 10:09
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Рекорд тепла был побит 16 апреля в семи городах центра России

Июньская погода в апреле: сразу в семи городах центра России вчера был побит рекорд тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В списке рекордсменов – Москва, Петербург, Тула, Владимир, Рязань, Тверь и Коломна. Во всех этих городах столбик термометров поднимался днем 16 апреля выше плюс 20 градусов, пишет Смотрим.

При этом теплее всего – плюс 23,1 градуса – было в Коломне. На второй строчке рейтинга – Петербург с плюс 22,6.

В Москве вчера днем показатель составил плюс 21,8 градуса, что стало рекордом с 1920 года.

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