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Прогноз погоды в Самаре на выходные 12-13 июля: пока будет жарко

11 июля 2025 15:43
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Прогноз погоды в Самаре на выходные 12-13 июля: пока будет жарко

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 12 июля, в Самаре утром будет пасмурно, дальше в течение дня – облачная погода с прояснениями. Утром ожидается +26°, днем температура поднимется до +32°, к вечеру сохранится на уровне +29°, а ночью опустится до +23°. Ветер северо-западный, до 4 м/с.

В воскресенье, 13 июля, ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит +24°, днем потеплеет до +29°, вечером будет около +27°, а ночью похолодает до +22°. Ветер преимущественно северный, 2-3 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +38°С. Высокие показатели также ожидаются в Волгограде и Краснодаре.

Холоднее всего в эти выходные будет в Омске. Здесь температура опустится вплоть до +14°С. Низкие показатели ожидаются также в Перми и Уфе.

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